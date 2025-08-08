النفط يتراجع ويتجه لتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ حزيران

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً أو بنسبة 0.87 بالمئة إلى 66.40 دولار للبرميل، وهو ما قد يدفعها للخسارة بأكثر من 4 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي).
