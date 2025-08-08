الجمعة 2025-08-08 02:04 م
 

النفط يتراجع ويتجه لتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ حزيران

النفط
النفط
 
الجمعة، 08-08-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر الشهر قبل الماضي، وسط مخاوف من المستثمرين بشأن تداعيات التعرفات الجمركية الأميركية التي بدأ تطبيقها الخميس على الاقتصاد العالمي.

اضافة اعلان


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً أو بنسبة 0.87 بالمئة إلى 66.40 دولار للبرميل، وهو ما قد يدفعها للخسارة بأكثر من 4 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة

ذهب

أسواق ومال العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين

رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

أخبار محلية رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية توضيح حول دوام المدارس

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات



 
 



الأكثر مشاهدة