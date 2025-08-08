النفط يتراجع ويتجه لتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ حزيران

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر الشهر قبل الماضي، وسط مخاوف من المستثمرين بشأن تداعيات التعرفات الجمركية الأميركية التي بدأ تطبيقها الخميس على الاقتصاد العالمي.

