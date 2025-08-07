الجمعة 2025-08-08 12:25 ص
 

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ
الخميس، 07-08-2025 11:44 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر بأن مصافي النفط الهندية الحكومية ستتجنّب الدورة المقبلة من مشتريات النفط الروسي بسبب فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية.اضافة اعلان


وأكدت الوكالة أن الحكومة الهندية لم تصدر تعليمات رسمية لمصافي النفط الحكومية بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

وأضافت: "تخطط شركات النفط الهندية Indian Oil, Bhara Petroleum وHindustan Petroleum للتوقف عن شراء النفط (الروسي) لمرة واحدة في الدورة القادمة، حتى تتلقى تعليمات واضحة من الحكومة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يوليو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة من نيودلهي، والحواجز التجارية، و"التعاون مع روسيا".

كما وقّع ترامب يوم الأربعاء أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية بسبب شرائها النفط الروسي. ويدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ في 27 أغسطس.

روسيا اليوم
 
 
الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

