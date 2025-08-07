الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

وأكدت الوكالة أن الحكومة الهندية لم تصدر تعليمات رسمية لمصافي النفط الحكومية بالتوقف عن شراء النفط الروسي.
وأضافت: "تخطط شركات النفط الهندية Indian Oil, Bhara Petroleum وHindustan Petroleum للتوقف عن شراء النفط (الروسي) لمرة واحدة في الدورة القادمة، حتى تتلقى تعليمات واضحة من الحكومة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يوليو فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة من نيودلهي، والحواجز التجارية، و"التعاون مع روسيا".
كما وقّع ترامب يوم الأربعاء أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية بسبب شرائها النفط الروسي. ويدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ في 27 أغسطس.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
وزير الطاقة الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن صفقة كبرى مع مصر
-
ارتفاع ملحوظ للإسترليني امام الدولار واليورو
-
ارتفاع التجارة الخارجية للصين 3.5% خلال الأشهر السبعة الأولى
-
روسيا تسجل عجزًا في موازنتها بأكثر من 61.4 مليار دولار منذ بداية العام
-
تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
الهند وروسيا توسعان رقعة التعاون في إنتاج الألمنيوم والأسمدة