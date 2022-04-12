الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: 417 ألف طن من القمح متعاقد على شرائها

الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج - رابط

صندوق الزكاة يعلن عن استعداده لتقديم التمويلات - تفاصيل

كشف سبب فرق الاسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق .. ليس ربحاً

189 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

العقوبات تطال تطبيق سبيربنك الروسي في متجر آبل

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 703 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

هل استبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة؟

نوفاك يؤكد وجود صفقات باليوان لبيع موارد الطاقة الروسية

ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الثلث الأول من العام 2022

الثلاثاء، 12-04-2022 02:24 م

هل استبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة؟

625543f44236045c3109cb82


رد خبير اقتصادي، على مقترح وزارة المالية المصرية بإمكانية استبدال الدولار بالجنيه المصري في التعامل الداخلي مع قطاعات النقل البحري وبعض القطاعات الأخرى.

اضافة اعلان

 

وقال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، في حديث لـ RT، إنه لا ينبغي اعتبار مقترح وزير المالية إيقاف التعامل بالدولار داخل البلاد بشأن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية على أنه خطوة وشيكة سيتم تطبيقها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات تداول الحاويات بالجنيه المصري في الواقع، يجب دراسة هذا المقترح بعناية من قبل الأطراف المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و شركات الخطوط الملاحية ، ودراسة الجوانب القانونية وما إذا كان المقترح يتطلب تعديل القانون واللوائح ذات الصلة".

وأشار إلى أن "قياس التبعات في حالة عدم موافقة شركات الخطوط الملاحية الدولية على القرار على خلفية إصدار قرارات تؤثر على خطط أعمالها والجدوى الاقتصادية لنشاط الأعمال التي تؤثر فيها قرارات مفاجئة، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار".

وأضاف: "يجب مراعاة أن تستند هذه الدراسة على موازنة لتحقق التوازن الصحيح بين الإيجابيات والسلبيات، وتقدير للمبالغ التي سيتم توفيرها سنويا حال الموفقة على سداد تلك المستحقات لشركات الخطوط الملاحية الدولية بالجنيه المصري بدلا من الدولار".

ورأى أنه "يجب مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية مع وضع بعين الاعتبار مدى تأثير هذا القرار على بيئة الاستثمار في وقت تسعى الدولة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث يبحث المستثمرون الأجانب عن إطار قانوني وتنظيمي مستقر عندما يقررون دخول بلد ما من أجل عمل استثمارات طويلة الأجل".

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
61c4ae6a2cd59

الصناعة والتجارة: 417 ألف طن من القمح متعاقد على شرائها

999acf91-f78d-4500-8c2f-f66adf9ae144_16x9_1200x676

روسيا: نعمل على اعتماد اليوان الصيني في التعاملات التجارية

249691-15327936

هل يتجه العالم إلى حرب مالية.. ومن ينافس الدولار على عرشه؟

62555c4f423604681234a8d7

العقوبات تطال تطبيق سبيربنك الروسي في متجر آبل

320229111224722722854

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 703 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

6255477e42360430817c9712

نوفاك يؤكد وجود صفقات باليوان لبيع موارد الطاقة الروسية

أخبار متعلقة
37411

تراجع حاد لصافي أصول مصر الأجنبية في فبراير‎‎

جماهير-الفيصلي-1736x1157-1 (1)

6.255 مليار دينار حجم التجارة في المناطق الحرة