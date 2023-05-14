ودائع البنوك الأميركية ترتفع لأول مرة في 4 أسابيع

الوكيل الإخباري - قفزت ودائع البنوك التجارية الأميركية في مطلع أيار الجاري، بعدما سجلت أقل مستوى في حوالي عامين.

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ووفقاً لبيانات الاحتياطي الفدرالي، قفزت الودائع إلى 17.16 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 3 أيار، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنحو 67 مليار دولار وهي أول زيادة في 4 أسابيع.



وكانت الودائع قد سجلت تراجعاً كبيراً بعد انهيار Silicon Valley Bank في آذار.



كما أن الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية كانت تراجعت على أساس غير معدل موسمياً بنحو 120 مليار لـ17.1 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من نيسان، وهو أقل مستوى منذ حزيران 2021. ( CNBC عربي )

