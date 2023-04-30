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الأحد، 30-04-2023 12:20 م

ضخ 42.6 مليار دولار في صناديق المال العالمية خلال أسبوع

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الوكيل الإخباري -  شهدت صناديق المال العالمية تدفقات كبيرة خلال الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي ومع متابعة نتائج أعمال الشركات.اضافة اعلان


ووفقاً لبيانات موقع Refinitiv، ضخ المستثمرون 42.6 مليار دولار في صناديق المال في الأسبوع المنتهي في الـ26 من أبريل نيسان الجاري، ليرتفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام الجاري إلى 427.4 مليار دولار.

وتلقت صناديق المال في أميركا وأوروبا 47.72 مليار و1.89 مليار دولار على الترتيب.
على الجانب الآخر، شهدت الأسواق في آسيا نزوحاً لـ90 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وكانت بيانات الاحتياطي الفدرالي أظهرت تراجع ودائع البنوك الأميركية الكبيرة من مستويات 10.74 تريليون إلى 10.61 تريليون دولار على أساس غير معدل موسمياً في الأسبوع الماضي.

فيما شهدت صناديق الأسهم العالمية نزوحاً لـ8.89 مليار دولار في أكبر وتيرة خلال 4 أسابيع، أما صناديق السندات فجذبت 3.57 مليار دولار. ( CNBC

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