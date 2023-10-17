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الثلاثاء، 17-10-2023 12:44 م

وزارة الطاقة: تنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة في محافظات الوسط

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني مدير مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في بلديات المملكة عن انتهاء أعمال استبدال وحدات الإنارة في بلديات محافظة مأدبا و بنسبة 100%.

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وأضاف المومني، أنه تم استبدال وتركيب (164510) وحدة إنارة توزعت على بلدية مأدبا الكبرى بواقع 12000 وحدة إنارة وبلدية ذيبان بواقع 1800 وحدة، وتم تركيب 1650 وحدة في بلدية لب ومليح و 1000 وحدة لبلدية جبل بني حميدة.


وأوضح المومني أن أعمال مشروع الإنارة  مستمرة في بلديات العاصمة ومحافظتي الزرقاء والبلقاء، مشيرا الى ان نسبة الانجاز وصلت الى 40% في هذه المحافظات.


وأشار المومني إلى أن وحدات الإنارة المستخدمة في المشروع مصنعة من قبل شركات محلية وتتميز بجودة ومواصفات فنية عالية، حيث تم تصميمها وفقا للمعايير المعتمدة من الجمعية العلمية الملكية من حيث قدرات وحدات الإنارة بما يتناسب مع سعة الشوارع وبما يضمن تحقيق أعلى مستوى للإنارة الليلية لخدمة الحركة المرورية والمواطنين.


وأوضح أنه يمكن توسيع استخدامات وحدات الإنارة للاستفادة منها لاغراض المدن الذكية مستقبلا لانها مجهزة لتركيب تطبيقات ذكية عليها للتحكم بشدة الإنارة ويمكن استخدامها لتقوية شبكات الاتصالات و الانترنت.

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