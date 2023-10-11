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الأربعاء، 11-10-2023 11:25 ص

خبراء: العدوان على غزة قد يرفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل

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الوكيل الإخباري - قال خبراء في قطاع الطاقة، بأنّ العدوان على غزة من الاحتلال قد يرفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

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وتدخل عملية “طوفان الأقصى” يومها الخامس، والتي أطلقتها يوم السبت 7 تشرين الأول المقاومة الفلسطينية، حيث شملت إطلاق صواريخ وعمليات تسلل نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وشملت عمليات إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأسر رهائن من الإسرائيليين، فيما كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع.


بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ عدد القتلى الإسرائيليين وصل إثر المعارك إلى نحو 1200 والإصابات إلى 2900، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن استشهاد 950 فلسطينيًا وأكثر من 5000 مصاب منذ بدء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

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