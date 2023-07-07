وزيرة الخزانة الأميركية تلتقي رئيس الوزراء الصيني

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، خلال لقائها اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، إن فك الارتباط بين اقتصادي الولايات المتحدة والصين "عمليا مستحيل" على الرغم من الخلافات التجارية بين أكبر قوتين في العالم.

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وبحسب واشنطن بوست، قالت يلين أمام عدد من مسؤولي شركات استثمارية أميركية في الصين، إن "فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي".



وتأتي تصريحات يلين بينما يدعو سياسيون أميركيون إلى "فك الارتباط" بين الاقتصادين لخفض اعتماد واشنطن على الدولة الآسيوية العملاقة، وسط تصاعد الخلافات الجيوسياسية.



ودعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى "منافسة سليمة" مع الصين، معربة عن الأمل في عدم ترك "الخلافات" تتسبب "بتدهور غير مجد" للعلاقات بين البلدين.



وتندرج هذه الزيارة، التي تأتي بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في إطار رغبة إدارة الرئيس جو بايدن في تجديد الاتصال مع بكين، بعد ثلاث سنوات من عزلة شبه كاملة للصين بسبب الأزمة الصحية العالمية.



بترا