نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، نمو رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في الأردن مع نهاية العام الماضي 2021، لتصل إلى 39.5 مليار دينار، مقابل 36.8 مليار دينار نهاية عام 2020.
وأوضحت الأرقام، التي رصدها "الوكيل الإخباري" أن رصيد الودائع بالدينار بلغ 30.7 مليار دينار بالدينار، و 8.8 مليار دينار بالعملات الأجنبية، بالمقارنة مع 28.2 مليار دينار للودائع بالدينار و 8.6 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية في 2020 .
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وبلغ الرصيد الإجمالي للاحتياطيات الأجنبية من الذهب والعملات في أول شهر من العام الحالي 12.68 مليار دينار، مقارنة مع ما كان عليه في نهاية العام 2021.
وكانت قيمة الاحتياطي الأجنبي في نهاية العام 2021 تبلغ 12.79 مليار دينار.
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