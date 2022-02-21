نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، نمو رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في الأردن مع نهاية العام الماضي 2021، لتصل إلى 39.5 مليار دينار، مقابل 36.8 مليار دينار نهاية عام 2020.

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وأوضحت الأرقام، التي رصدها "الوكيل الإخباري" أن رصيد الودائع بالدينار بلغ 30.7 مليار دينار بالدينار، و 8.8 مليار دينار بالعملات الأجنبية، بالمقارنة مع 28.2 مليار دينار للودائع بالدينار و 8.6 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية في 2020 .