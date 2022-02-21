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الإثنين، 21-02-2022 01:55 م

وزير الاستثمار يلتقي السفير الايرلندي لدى المملكة

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو مع السفير الايرلندي لدى الاردن الدكتور فينسنت أونيل سُبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وفرص زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين.

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وأطْلَعَ عمرو السفير الايرلندي، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الاستثمار، على الميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في المملكة، كما أطلعهُ على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

 

وتم على هامش اللقاء عقد لقاءات ثُنائية بين المستثمرين والجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص سعياً لتحفيز الاستثمارات بين البلدين.

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