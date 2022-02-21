وزير الاستثمار يلتقي السفير الايرلندي لدى المملكة

الوكيل الإخباري - بحث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو مع السفير الايرلندي لدى الاردن الدكتور فينسنت أونيل سُبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وفرص زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين.

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وأطْلَعَ عمرو السفير الايرلندي، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الاستثمار، على الميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في المملكة، كما أطلعهُ على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.