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الإثنين، 28-02-2022 10:32 ص

ولي العهد السعودي لـ ماكرون: حريصون على توازن أسواق النفط

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الوكيل الاخباري- تلقّى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

المملكة ملتزمة باتفاق "أوبك بلس"


كما ناقش الطرفان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وبحثا أيضاً الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، حيث أكد ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق "أوبك بلس".

مفاوصات عند الحدود مع بيلاروسيا
يذكر أن روسيا تزوّد أوروبا بـ40% من احتياجاتها من الغاز وهي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم.

وأتى الاتصال بعد موافقة كييف على إجراء محادثات مع موسكو، الاثنين، عند الحدود مع بيلاروسيا.

وأضافت المعلومات بأن الموافقة الأوكرانية جاءت عقب وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث أعلنت كييف قبولها إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل دون أي شروط مسبقة.

كما أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروسيا بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

 

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