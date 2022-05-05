يلين: الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مهارة وحظ لتفادي الركود

الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، التي كانت تشغل منصب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي قبل جيروم باول، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيحتاج إلى أن يكون ذا مهارة عالية ومحظوظا أيضا لقيادة الاقتصاد إلى تفادي الركود.

اضافة اعلان



وأكدت يلين خلال مؤتمر نظمته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الاقتصاد الأميركي سيشهد نمواً صلباً العام المقبل، مشيرة إلى أن الهبوط الناعم للاقتصاد أو (soft landing) ممكن.



أما في ما يتعلق بقوة الدولار، فأضافت يلين أن بعض الزيادة في قيمة الدولار تعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

العربية



