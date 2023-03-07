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الثلاثاء، 07-03-2023 01:30 م

1.273 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال شهرين

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الوكيل الإخباري - ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الشهرين الماضيين بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب معطيات إحصائية ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال الشهرين الماضيين إلى 1.273 مليار دينار، مقابل 1.057 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.


وسجلت صادرات جميع القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال هذين بنسبة تراوحت بين 6 و 28 % ذهبت غالبيتها إلى الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق مسجلة ما قيمته 610 ملايين دينار.


وبلغت الصادرات إلى الهند 238 مليون دينار، تلتها الولايات المتحدة الاميركية بـ 195 مليونا، فالعراق 137 مليونا، ثم السعودية بقيمة 120 مليون دينار.


وحسب التوزيع الجغرافي للصادرات، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 471 مليون دينار، والدول الآسيوية غير العربية 455 مليونا، والدول الإفريقية 9 ملايين دينار، فيما بلغت الصادرات لدول أميركا الشمالية 203 ملايين، ودول أميركا الجنوبية نحو 21 مليونا، ودول الاتحاد الأوروبي 50 مليونا ودول أوروبية خارج الاتحاد 23 مليونا، دينار وبلدان أخرى بقيمة نحو 41 مليون دينار.

وتوزعت الصادرات على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 461 مليون دينار، الكيماوية ومستحضرات التجميل 245 مليونا، الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 165 مليون دينار، فيما بلغت قيمة صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 138 مليونا والعلاجية واللوازم الطبية 77 مليونا والجلدية والمحيكات 69 مليون دينار.


وتوزعت باقي الصادرات على صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 54 مليون دينار، البلاستيكية والمطاطية 44 مليونا، الإنشائية 17 مليونا، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 3 ملايين دينار.


وتضم غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962، في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال نحو 5 مليارات.

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