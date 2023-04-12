1,8 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2023

الوكيل الاخباري - ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، حيث ارتفعت صادرات صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1.814 مليار دينار، مقابل 1.646 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2022.

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وسجلت معظم صادرات القطاعات الصناعية والبالغة عشرة، نموا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 4 و 20 بالمئة، باستثناء قطاعي الصناعات البلاستيكية والمطاطية والخشبية والأثاث حيث تراجعا بنسبة 4 و6 بالمئة على التوالي.



واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، مسجلة ما قيمته 993 مليون دينار.

