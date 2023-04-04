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الثلاثاء، 04-04-2023 02:46 م

بغداد وأربيل توقعان اتفاقا نهائيا لاستئناف تصدير النفط

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني توقيع حكومتي العراق والإقليم اتفاقا نهائيا لاستئناف تصدير النفط من شمال البلاد.

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وجاء الإعلان بعدما استقبل السوداني رئيس حكومة الإقليم لإجراء محادثات لتسوية نزاع مستمر منذ قرابة عشرين عاماً بخصوص النفط والغاز.


وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء العراقي "إن الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها الى حلول".


وأضاف أن "مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات"، مشيراً الى أن "هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة، معرباً عن أمله "بمضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيل المتشعبة". ( سكاي نيوز )

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