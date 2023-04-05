صادرات تجارة عمان تزيد 44.7 % بالربع الأول

الوكيل الإخباري - زادت صادرات غرفة تجارة عمان من البضائع والسلع إلى دول عربية وأجنبية، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 44.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



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وحسب معطيات إحصائية للغرفة بلغت صادرات الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، نحو 285 مليون دينار مقابل ما يقارب 197 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



ورافق زيادة الصادرات، ارتفاع في عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.6 بالمئة، لتصل إلى 6171 شهادة، مقابل 5075 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى العديد من الدول، أبرزها السعودية بعدد 1134 شهادة، تلتها الأمارات 836، العراق 483، مصر 217، وسويسرا 5 شهادات.



وأظهرت المعطيات الإحصائية التي تصدرها الغرفة شهريا، أن الصادرات من حيث القيمة، ذهبت للعديد من البلدان، جاء في مقدمتها العراق بقيمة نحو 117 مليون دينار، ثم سويسرا نحو 42 مليون دينار، والإمارات نحو 26 مليون دينار، ومصر 24 مليون دينار، فالسعودية بقيمة نحو 17 مليون دينار.