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الأربعاء، 05-04-2023 02:07 م

قطر للطاقة تتملك 25 % بمشروع نمو الغاز المتكامل العراقي

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الوكيل الإخباري - أعلنت "قطر للطاقة" عن تملكها حصة بنسبة 25 % بمشروع عملاق لإنتاج الغاز في العراق وهو مشروع "نمو الغاز المتكامل"، والذي تصل تكاليفه إلى مليارات الدولارات.

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وقالت "قطر للطاقة" إنها تسعى إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي في الجمهورية العراقية.


وأشارت في بيان اليوم إلى أن المشروع يتكون من تحالف يضم شركة نفط البصرة (30 %)، وشركة توتال إنرجيز (45 %)، وقطر للطاقة (25 %).


واعتبر وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي، "المشروع مهم وحيوي لقطاع الطاقة في العراق"، متطلعا إلى العمل مع الشركاء في توتال إنرجيز وشركة نفط البصرة من أجل إنجاح هذا المشروع.


يذكر أن مشروع نمو الغاز المتكامل، تم توقيعه في أيلول 2021، وهو مشروع استراتيجي يتضمن استثمارات بحوالي 10 مليارات دولار لتصميم وإنشاء مرافق لاستعادة كميات كبيرة من الغاز الذي كان يُحرق سابقاً في منطقة البصرة وتزويد محطات توليد الطاقة به، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة لمعالجة وتوزيع مياه البحر لحقنها في المكامن النفطية للحفاظ على الضغط في تلك المكام


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