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الإثنين، 16-10-2023 01:22 م

عقل: احداث غزة والمنطقة اربكت اسواق النفط عالمياً واسعار المحروقات متأرجحة

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الوكيل الإخباري - قال الخبير النفطي هاشم عقل، إنه من خلال تحليل معدلات أسعار النفط لأول أسبوعين من الشهر الجاري، فان سعر (بنزين 90) قد سجل انخفاضاً وصل إلى 3 قروش، وبنسبة وصلت إلى 3%، و ( بنزين 95) انخفض بقيمة 3.5 قروش، وبنسبة 3%، والديزل سجل انخفاضاً بأقل من 1%. 

وأوضح عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن أسعار النفط خلال أول أسبوعين شهدت تذبذباً واضحاً، حيث سجل مع بداية الشهر الجاري سعر 83 دولاراً للبرميل واليوم وصل السعر إلى 91 دولاراً، متوقعاً أن ترتفع الأسعار أكثر الاسبوع القادم، بسبب العودة القوية للطلب والأجواء الجيوسياسية والحرب  في منطقة الشرق الأوسط .

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وأضاف أن تذبذب الأسعار جاء لعدة أسباب ابرزها، تجاهل الولايات المتحدة تطبيق العقوبات على صادرات النفط الايرانية البالغة 2.5 مليون برميل يومياً، بهدف بقاء إيران في منطقة الحياد في الحرب بين حماس والاحتلال، لان مشاركة إيران في الحرب (وهي مستبعدة جداً) يعني خروج 2.5 مليون برميل من الأسواق، ما يؤدي إلى نقص العرض وتجاوز الأسعار سقف 100 دولار .


وبيّن عقل أنه لا يزل 14 يوماً على نهاية الشهر والأزمات المحيطة والطلب المرتفع كلها عوامل تضغط على الأسعار.

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