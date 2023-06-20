الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

وزارة العدل: 66 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

ضبط سائق باص ركاب حمّل 17 راكباً زيادة عن الحد المقرر

صور وفيديو .. تشييع جثمان الشهيد الطيار علي الحراسيس

بلدية الطفيلة تحدد مواقع بيع الأضاحي

العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا

بدء صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض اليوم لهذه الجامعات

جمعية مربي المواشي: جوانب يجب مراعاتها عند شراء الأضحية

إطلاق مجموعة من خدمات الضمان الاجتماعي على تطبيق سند الحكومي

10 أشخاص ربحوا أكثر من 400 مليار دولار منذ بداية 2023 -أسماء

سطو مسلح على بنك في طولكرم

 
الثلاثاء، 20-06-2023 12:00 م

10 أشخاص ربحوا أكثر من 400 مليار دولار منذ بداية 2023 -أسماء

256


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الأشخاص الذين تتجاوز ثروتهم 100 مليار دولار إلى 10 جميعهم من الولايات المتحدة باستثناء الفرنسي، برنارد أرنو، في مقابل 5 أشخاص فقط في نهاية العام الماضي.

اضافة اعلان

 

وشهدت ثروات المليارديرات ارتفاعات محمومة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ما زاد عدد الشركات الأميركية التي يبلغ رأسمالها تريليون دولار فأكثر إلى 5 شركات وهي: "أبل"، و"مايكروسوفت"، و"أمازون"، و"ألفابيت"، و"إنفيديا". 

 

بينما تقترب "تسلا" أكثر فأكثر بعدما أضافت أكثر من 200 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ مطلع عام 2023.


وتسّيد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" عرش المليارديرات، مع ثروة ضخمة تجاوزت 233 مليار دولار، منها 95.7 مليار دولار ربحها في 2023، بينما صعدت ثروة منافسه الرئيس التنفيذي لشركة "LVMH"، برنارد أرنو، إلى 202 مليار دولار، مضيفاً هو الآخر أكثر من 40 مليار دولار إلى خزائنه.


وتغير بالتالي الترتيب ليستعيد "إيلون ماسك" لقبه الذي فقده لصالح أرنو العام الماضي، كما صعد مؤسس شركة "أوراكل"، لاري أليسون، إلى المرتبة الرابعة متجاوزاً بيل غيتس، مضيفاً 46.6 مليار دولار إلى ثروته هذا العام، أغلبها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد إعلان الشركة توقعاتها لأرباح تتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين في "وول ستريت".


فيما كان المؤسس المشارك لـ "فيسبوك"، والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، أسرع المليارديرات عودة، بعدما ارتفعت ثروته بنسبة 56% تقريباً، إلى 102 مليار دولار.


ومع ازدهار الذكاء الاصطناعي، وريادة "مايكروسوفت" للثروة التقنية الجديدة، استفاد، المؤسس المشارك للشركة، ستيف بالمر، من هذا الزخم ليضيف 32.9 مليار دولار إلى ثروته، والتي ارتفعت إلى 119 مليار دولار.


وبينما لم تفوت "ألفابيت" سباق الذكاء الاصطناعي بعدما أطلقت شركتها التابعة "غوغل" تطبيق "Bard" المنافس لـ "ChatGPT"، فقد ارتفعت ثروة المؤسسين، لاري بيج، وسيرجي برين، 29.5 و27.4 مليار دولار على التوالي. ( العربية نت )

إقرأ ايضا
2205681-1362578909

سنغافورة تتصدر قائمة المدن الأكثر تكلفة في العالم

64915bdf57eb0

افتتاح المنتدى الأردني - العراقي للمال والأعمال

sddefault (1)

للمقبلين على الزواج .. انخفاض اسعار الذهب اليوم في الأردن

256

من خفض الرواتب والمكافآت.. الصين تدخل بحملة تقشف قاسية

0125727d-8776-493c-ad40-1cc93eb25839-3

النفط الكويتي يرتفع 82 سنتا ليبلغ 77.93 دولارا للبرميل

moved_LYNXMPEHAA062_L

انخفاض عالمي بأسعار الذهب الآجلة

أخبار متعلقة
251

استقرار أسهم أوروبا والأعين تتجه صوب المركزي الأوروبي

2023_04_28_11_10_56

النفط يتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 1%

1674889144371

الصادرات الأردنية تحقق نموا مع مختلف التكتلات الاقتصادية

444

رئيس هندي جديد للبنك الدولي

توقعات-بقفزة-كبيرة-لسعر-الدولار-مع-قرار-الاحتياطي-الفيدرالي-رفع-الفائدة

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط احتمالات وقف رفع الفائدة