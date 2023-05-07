101 مليار دولار مبيعات الصين من الزهور سنويا بحلول 2035

الوكيل الإخباري - تتجه مبيعات الزهور في الصين لتجاوز 700 مليار يوان سنويا (نحو 101.28 مليار دولار)، بحلول 2035، وسط مساعي بكين لتحديث الصناعة بشكل كامل.

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وتعتزم الحكومة بشكل أساسي تطوير نظام شامل لحماية موارد الأصول الوراثية للزهور، في وقت تصل فيه حصة السوق من الأصناف المحلية الرئيسة 25 % ، وفقا لخطة التنمية المشتركة الصادرة عن هيئات حكومية متعددة، من بينها الإدارة الوطنية للغابات والأراضي العشبية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية.



ولتعزيز التنمية عالية الجودة لصناعة الزهور، ستعمل البلاد على تعزيز الابتكار المستقل في صناعة بذور الزهور، وتحسين السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد في صناعة الزهور، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في هذا القطاع، وفقا لخطة التنمية.



ووفقا لوكالة الأنباء الصينية، حددت الخطة إجراءات لرفع جودة الزهور وتسريع الرقمنة في صناعة الزهور وتعزيز تحديث استهلاك الزهور. وتعد الصين الآن أكبر منتج للزهور في العالم، إضافة إلى كونها مشاركا مهما في التجارة الخارجية للزهور ومستهلكا رئيسا للزهور.