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الإثنين، 20-03-2023 03:53 م

115 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لأسواق الخليج في 2023

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الوكيل الإخباري - سجلت أغلب أسواق الخليج تراجعات طفيفة خلال تعاملات اليوم الإثنين، فيما سجلت بورصة الكويت أكبر التراجعات بانخفاض مؤشرها العام بنسبة 0.7% .

وتأتي هذه التراجعات بعد أن تمكنت أسواق الأسهم الخليجية من تقليص بعض خسائرها خلال الجلسات الماضية، والعودة لتحقيق المكاسب على الصعيد الجماعي، حيث ربحت القيمة السوقية لبورصات الخليج بنهاية جلسة تعاملات يوم الأحد نحو 21 مليار دولار، وذلك بدعم من المكاسب التي حققها السوق السعودي والبالغة نحو 22.83 مليار دولار.

وحلت بورصة الكويت في تعاملات يوم الأحد بالمركز الثاني من حيث حجم المكاسب السوقية المحققة خليجيا، حيث ربح السوق 182.8 مليون دولار، وجاءت بورصة قطر كثالث أكبر الرابحين أمس بمكاسب بلغت 14.17 مليون دولار، وفي المقابل خسرت القيمة السوقية لبورصة البحرين نحو 1.58 مليار دولار، وتبعتها بورصة عمان بخسائر بلغت 44.92 مليون دولار، بينما كانت أسواق أبوظبي ودبي في عطلة رسمية.

وعانت أسواق الأسهم الخليجية خلال الشهر الجاري من التداعيات السلبية لأزمة إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي وأزمة السيولة لدى بنك كريدي سويس، والتي كانت لها آثار سلبية قوية خاصة قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث خسرت أسواق الأسهم الخليجية خلال أول 15 يوما من مارس الجاري نحو 50 مليار دولار من قيمتها السوقية.

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أما منذ بداية العام الحالي، فقد خسرت بورصات الخليج ما يقارب 115 مليار دولار، متأثرة بالذعر الذي ضرب أسواق الأسهم العالمية جراء أزمة بعض المصارف، وكذلك الارتفاع القياسي لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في محاولة لكبح التضخم.


وفي المركز الرابع جاءت بورصة قطر بقيمة سوقية تبلغ 150.2 مليار دولار، وخامسا جاءت بورصة الكويت بقيمة 147.4 مليار دولار، ثم بورصة البحرين بقيمة 85.87 مليار دولار، وأخير بورصة عمان بـ 22.7 مليار دولار. ( سكاي نيوز )


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