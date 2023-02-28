12 % من صادرات السيجار الكوبي تذهب للشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - استحوذ الشرق الأوسط على ما نسبته 12% من صادرات السيجار الكوبي في عام 2022.

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وقالت تقارير اقتصادية، إن مبيعات السيجار الكوبي العام الماضي ارتفعت 2%، حيث استحوذت أوروبا على 54 %، تليها آسيا 19 %، ثم أمريكا اللاتينية 15 %، ثم الشرق الأوسط 12 % .



ويعد التبغ الكوبي من أكبر منتجات التصدير الكوبية إلى جانب النيكل ومنتجات البحر واللقاحات والخدمات الطبية.



ولا يمكن للمنتجات الكوبية دخول سوق الولايات المتحدة وهي الأكبر عالميا على صعيد السيجار بسبب الحصار الأمريكي المفروض على الجزيرة منذ 1962.