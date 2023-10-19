178 مليون دولار التبادل التجاري بين الأردن وقطر لنهاية أيلول

الوكيل الإخباري - سجل حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، نموا بنسبة 8 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات تحليلية أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الخميس.

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وبلغ حجم هذه المبادلات منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث وفقا للبيانات، نحو 650 مليون ريال قطري (178.5 مليون دولار)، مقارنة بـ600 مليون ريال (164.8 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وتشمل صادرات الأردن إلى قطر، العديد من السلع والمنتجات المتنوعة الاستهلاكية والغذائية منها، المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، والخضار والفواكه، واللحوم، والتمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، واللحوم ومشتقاتها، والدواجن ومشتقاتها، والحبوب، والحلويات والكعك بأنواعه، والأرز، والعصائر، والمكسرات، والزيوت والسمنة بأنواعهما، والمخللات، والأعشاب، والعسل، والطيور المجمدة، والبيض، والقهوة الأردنية.



وتحظى السلع والمنتجات الاستهلاكية الأردنية، لاسيما الغذائية، برواج كبير في السوق المحلي القطري، حيث تشهد إقبالا واسعا من معظم شرائح المستهلكين.



وتتميز هذه السلع بتنافسيتها العالية وأسعارها المعقولة مقارنة مع المنتجات المثيلة الأخرى المستوردة من الأسواق الأجنبية.