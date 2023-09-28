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الخميس، 28-09-2023 09:57 ص

10 % نمو صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال 6 أشهر

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 91 مليون ريال (25 مليون دولار)اضافة اعلان



وحققت الصادرات نموا بلغت نسبته 10%، مقارنة مع 80 مليون ريال (21.97 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022


وتشمل صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، السماد العضوي، وقضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلفونيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات


وكشف تقرير صادر عن غرفة تجارة قطر، اليوم الخميس، أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 15.2 مليار ريال (4.17 مليار دولار)، مسجلة نموا بنسبة 9 %، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2022


وأشار التقرير، إلى أن تلك الصادرات اتجهت إلى أسواق 115 دولة حول العالم



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