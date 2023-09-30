السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الأول

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في التربية ومختلف الوزارات - أسماء

الاردنية بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

الأرصاد: أمطار متفرقة ورياح نشطة تشهدها المملكة غدا

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

بعد كارثة الحمدانية .. زفاف جديد يتحول إلى مأتم في العراق

قرار إخضاع السيارات المُستوردة من غير الوكلاء بكفالة الزامية يدخل حيز التنفيذ غداً

رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

إعلان أسعار المحروقات في الأردن اليوم وتوقعات بالرفع من 1.5 إلى 2.5 قرش

 
السبت، 30-09-2023 10:10 ص

رئيس تجارة عمان : لدينا فرص اقتصادية ضائعة مع تركيا

1-45


الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، وجود فرص اقتصادية ضائعة على الأردن لجهة تصدير السلع والخدمات والمنتجات الزراعية إلى تركيا، أو عبر أراضيها لدول البلقان.اضافة اعلان


وشدد الحاج توفيق خلال لقائه بمقر الغرفة، السفير الأردني المعين في تركيا حازم الخطيب، على ضرورة الإسراع بإقامة معرض أردني شامل بمدينة اسطنبول للترويج للمنتجات الأردنية، بما يساعد على فتح شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب التركي .

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، عبر الحاج توفيق، عن تقدير غرفة تجارة عمان لدور البعثات الدبلوماسية الأردنية في دول العالم والاهتمام الكبير من السفارات بتقديم كل التسهيلات لوفود غرف التجارة والحرص على إنجاح مهامهم الاقتصادية.

وأكد أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تربطها مع الغرف التجارية التركية، خاصة غرفة تجارة اسطنبول التي تعتبر من كبرى الغرف التجارية بالعالم.

إقرأ ايضا
444

ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

514298

الجغبير : إيصال الغاز الطبيعي للمصانع يعزز تنافسية القطاع

LYNXMPEJ8T01K_L

جازبروم الروسية تُرسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم

2276561-1915351338

الحكومة الأمريكية على شفير إغلاق مؤسسات فيدرالية

7

حظر جديد.. حملة العقوبات الأوروبية والأميركية ضد موسكو تتصاعد

exE55b931aeLXrPZNi4AEhazg0giGQiGIS60nAlS

30 % ارتفاع على أسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي

أخبار متعلقة
9202316103953274463287

الحاج توفيق يطالب بصياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

920237114545103131449

توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان

bd73297d-a3cc-4cd7-ae9a-70579a0ab1bf (1)

شركات الاتصالات تحقق إنجازاً عربياً وعالمياً بسرعات الإنترنت

920239114933286246331

تجارة الأردن: تثبيت تصنيف المملكة الائتماني يؤكد أننا بالمسار الاقتصادي الصحيح

253

10.8 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر آب الماضي

images

من البنك المركزي للمواطنين: استبيان لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن