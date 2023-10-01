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الأحد، 01-10-2023 11:47 ص

5.564 مليارات دينار قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمّان

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمان حتى نهاية شهر آب الماضي 5.564 مليارات دينار، ما نسبته 32.3% من إجمالي القيمة السوقية.

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وحسب معطيات إحصائية، بلغ عدد الاستثمارات العربية في بورصة عمان حتى نهاية شهر آب الماضي 35927 استثمارا، فيما بلغت عدد الأوراق المالية 1.888 مليار ورقة شكلت ما نسبته 24.9% من مجمل الأوراق المالية المدرجة بالبورصة.


وتركزت الاستثمارات العربية في بورصة عمان على قطاع البنوك بنسبة مساهمة بلغت 46.6% من قيمة الاستثمارات في هذا القطاع، وبقيمة إجمالية وصلت 3.530 مليار دينار وبعدد أوراق مالية بلغت 1.268 مليار ورقة لنهاية آب الماضي.


وجاء قطاع الصناعة بالمرتبة الثانية بنسبة مساهمة 25.8% وبقيمة بلغت 1.670 مليار دينار تمثل 238 .7 مليون ورقة مالية.

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