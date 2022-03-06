19 بنكا دوليا تشارك في تمويل صفقة أنابيب غاز أرامكو السعودية

الوكيل الاخباري- توافق التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية مع 19 مصرفا، بعضها خليجي وصيني وياباني، لتقديم تمويل بقيمة 13.4 مليار دولار لإنجاز الصفقة البالغة قيمتها الكلية نحو 15.5 مليار دولار، بحسب تقارير نُشرت اليوم الأحد.



وتشارك في تحالف المصارف الممولة بنوك خليجية بينها بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري وبنك الرياض وأخرى دولية مثل ”اتش اس بي سي“ و ”جي بي مورغان“ و“ستاندارك تشارتارد“ و“سوسيتي جنرال“ و“كريدت أغريكول“ ومجموعة ”ميزهو“ اليابانية، حسبما نشر موقع ”العربية نت“ و“بلومبيرغ“.







ونقل موقع ”العربية نت“ عن مصادر ذات صلة، أن قائمة البنوك المشاركة في التمويل تضم أيضًا ثلاثة بنوك صينية وهي البنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني، مضيفة أن تسعير التمويل الذي يبلغ أجله سبع سنوات سيبدأ عند مستوى 50 نقطة أساس والذي سيرتفع سنويا وصولا إلى 175 نقطة أساس بنهاية التمويل.

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