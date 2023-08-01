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21 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي

 
الثلاثاء، 01-08-2023 12:58 م

21 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال تموز الماضي 20 مليونا و 907 آلاف، و 147 دينارا ، حيث تم إصدار (596) شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.اضافة اعلان


وأوضح شريم في تصريح اليوم الثلاثاء، إن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر تموز، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية،والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

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