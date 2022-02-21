232 ألف حاوية خرجت من ميناء العقبة في 2021

الوكيل الاخباري - قال مدير جمرك العقبة العقيد جمارك احمد العكاليك، اليوم الاثنين، إن عدد الحاويات التي خرجت من ميناء حاويات العقبة 232 ألف حاوية خلال العام الماضي 2021.

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وأضاف العكاليك أنه تم الإفراج عن 185 ألف حاوية صدر لها تصريح من جهاز X2 وتم معاينة 70 ألف حاوية في الساحة الجمركية رقم 4.



وأشار الى أن 30% من الحاويات وردت الى ساحة المعاينة و70% من الحاويات خرجت من الميناء بياناتها منجزة الى مقاصدها النهائية خلال عام، مما يعكس مدى تبسيط الإجراءات الجمركية والتخليص المسبق قبل وصول الباخرة.



وبين أن الحاصلات الجمركية خلال العام الماضي 2021 زادت بنسبة 10% من العام الذي سبقه 2020 وذلك بسبب مرحلة التعافي الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف أصناف البضائع.

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