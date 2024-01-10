3.8 مليون برميل واردات النفط العراقي للأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت الكميات المفرغة من مادة النفط الخام العراقي، من موقع مستودع كركوك الحديث في العراق، إلى خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء العام الماضي 3.813.336 مليون برميل بواقع 509.724.578 الف طن.

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وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد بينت في تصريحات سابقة لها، أن الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يومياً لتصبح 15 ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب العام الماضي، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق والحكومة بتاريخ 4 أيار 2023.



وقالت الوزارة إنه تم إجراء الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول في الزرقاء، لافتة الى أن الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن ستصل الى حوالي 450 ألف برميل شهرياً، بدلاً من 300 ألف برميل شهرياً.