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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 31-01-2024 02:05 م

4.31 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن خلال 2023

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لعام 2023 والذي رصد انخفاضا في أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.31% مقارنة مع عام 2022، وانخفاض الرقم القياسي لشهر كانون أول بنسبة 1.07% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام، وكذلك انخفاض الرقم القياسي لشهر كانون أول بنسبة 3.24% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.

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ووفقا لبيان صادر عن دائرة الإحصاءات، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين على المستوى التراكمي لعام 2023 ما مقداره 135.62 مقابل 141.72 لنفس الفترة من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون أول من عام 2023 ما مقداره 134.97 مقابل 136.43 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام، في حين بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون أول من عام 2023 ما مقداره 134.97 مقابل 139.48 لنفس الشهر من عام 2022، علما أن سنة الأساس هي (2010=100).


وأشار البيان إلى أنه بمقارنة الرقم القياسي التراكمي لعام 2023 بنفس الفترة من عام 2022، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 5.24% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.17% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%.

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