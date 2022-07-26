5.12 % ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 5.12 بالمئة، ليصل إلى النقطة 91.78، مقابل 87.31 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا النمو نتج عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 3.79 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بمقدار 0.73 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بمقدار 0.59 نقطة مئوية التي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.



وبين التقرير، أن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع في شهر أيار من العام الحالي بنسبة 3.96 بالمئة، ليصل إلى النقطة 95.63 مقابل 91.99 للشهر نفسه من العام الماضي، وكذلك ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار من هذا العام بنسبة 3.43 بالمئة، ليصل إلى النقطة 95.63 مقابل 92.47 لشهر نيسان من نفس العام.