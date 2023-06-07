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الأربعاء، 07-06-2023 11:01 ص

675 مليون شخص بلا كهرباء في العالم

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الوكيل الإخباري - أفاد تقرير عالمي حديث أن 675 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في العالم، الغالبية العظمى منهم في أفريقيا جنوب الصحراء.اضافة اعلان


وبحسب التقرير فإن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030.

وقال نائب رئيس البنك الدولي غوانغزي تشن في بيان إن العالم يواجه "تباطؤا في الوتيرة العالمية لتأمين الكهرباء".

وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون كهرباء قد انخفض إلى النصف تقريبا خلال العقد الماضي، كان 675 مليون شخص لا يزالون بدون كهرباء في عام 2021.

يعيش نحو 80% من هؤلاء الأشخاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظل الحرمان من الكهرباء شبيها لما كان الوضع عليه في عام 2010.

أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مشترك "بينما يتقدم التحول إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع مما يعتقد كثيرون، لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لتوفير وصول مستدام وآمن وبأسعار معقولة إلى خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص المحرومين منها".

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