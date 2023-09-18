الإثنين 18-09-2023
الوكيل الاخباري

2597 طن خضار وفواكه واردات للسوق المركزي اليوم

وزيرة التنمية تستقبل وفدًا فلسطينيًا

برنامج تعاون بين "بترا" وجامعة الزرقاء

إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدارس الطفيلة

الامن العام يكشف تفاصيل جريمة قتل مروعة وضبط القاتل

افراح الحنيطي والسريحين - صور

الزرقاء .. تفاصيل صادمة حول بيع كلية مواطن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

سدان مائيان آخران يثيران القلق في ليبيا

هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟

الإثنين، 18-09-2023 03:19 م

آخر تطورات الاعصار "لي"

9202316165722198939219


الوكيل الإخباري-  تسبب الاعصار "لي" بتسجيل حالة وفاة واحدة في ولاية مين الامريكية وفقاً لما اعلنته مصادر اعلام عالمية .

واكدت المصادر ذاتها ان إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن اعلنت حالة الطوارئ في ولايتي مين وماساتشوستس في إجراء احترازي، بعد تسجيل وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار "لي" ، بعدما توفي راكب دراجة نارية في ولاية مين الأميركية إثر سقوط شجرة على دراجته.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته إن الإعصار " لي" يتحرك شمالا بعد وصوله إلى البر في جزيرة لونغ آيلاند جنوب شرق ولاية نيويورك الأميركية.

وذكر خبراء أرصاد جوية أن الإعصار الذي تسبب في فيضانات وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين والمنطقة الساحلية في كندا، ما زال قويا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.

وظل الإعصار لي يتحرك فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، وهدد أرخبيل برمودا في المحيط الأطلسي لفترة وجيزة دون أن يتسبب في أضرار بشرية على اليابسة.

يشار ان الإعصار "لي" كان قد اغرق عددا من الشوارع بإقليم نوفاسكوشيا الكندي مساء السبت ، كما تسبب بسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي

اضافة اعلان

 

الجزيرة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
340586 (1)

أستراليا: 3 جرحى بعملية طعن داخل جامعة

340529

مقتل أحد قادة حركة «طالبان» الباكستانية في وادي سوات

571f2d51c36188a7448b4594

انطلاق صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية

1695033951588

إدانة عربية لاقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى

65082b0d4c59b74b784d4dc4

بايدن يعتزم طرح مسألة تغيير هيكلية مجلس الأمن الدولي

6508233d42360406992dc5ba

أوكرانيا تخطط لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا

أخبار متعلقة
7777

إعصار" لي" يصل إلى كندا - تفاصيل

6500832c4c59b764811919f4

بوتين يعرب عن تعازيه في ضحايا الفيضانات في ليبيا

22222222222222222222222222222222222

البرازيل: 21 قتيلا جراء إعصار ضرب الجنوب

82023615494378924641

مصرع واصابة 12 شخصا بحادث مروع في بلد عربي - صور

GettyImages-1631384090

الإعصار إيداليا في طريقه لفلوريدا ويهدد بهبوب عواصف خطيرة

64ec326a423604528463c7ae

بايدن: تفوق العرق الأبيض ليس له مكان في أمريكا