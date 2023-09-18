آخر تطورات الاعصار "لي"

الوكيل الإخباري- تسبب الاعصار "لي" بتسجيل حالة وفاة واحدة في ولاية مين الامريكية وفقاً لما اعلنته مصادر اعلام عالمية .



واكدت المصادر ذاتها ان إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن اعلنت حالة الطوارئ في ولايتي مين وماساتشوستس في إجراء احترازي، بعد تسجيل وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار "لي" ، بعدما توفي راكب دراجة نارية في ولاية مين الأميركية إثر سقوط شجرة على دراجته.



وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته إن الإعصار " لي" يتحرك شمالا بعد وصوله إلى البر في جزيرة لونغ آيلاند جنوب شرق ولاية نيويورك الأميركية.



وذكر خبراء أرصاد جوية أن الإعصار الذي تسبب في فيضانات وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين والمنطقة الساحلية في كندا، ما زال قويا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.



وظل الإعصار لي يتحرك فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، وهدد أرخبيل برمودا في المحيط الأطلسي لفترة وجيزة دون أن يتسبب في أضرار بشرية على اليابسة.



يشار ان الإعصار "لي" كان قد اغرق عددا من الشوارع بإقليم نوفاسكوشيا الكندي مساء السبت ، كما تسبب بسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي

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الجزيرة