الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

سيارة تقتحم مطعم شاورما بعمان.. صورة

العثور على جثة فتاة عربية داخل كرفان في مخيم الزعتري

كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية

تعطيل الدوام في جامعة الحسين بن طلال الاثنين بسبب الأحوال الجوية

أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في 2022 - أسماء وصور

الأردن يدين هجوما استهدف حاجزا أمنيا في مصر

سلطة وادي الأردن تحذر من السيول والفيضانات

التربية تنعى المعلم محمد أبو شقير

الحمل الكهربائي يسجل 3540 ميجا واط مساء السبت

وزارة العمل توضح إنجازاتها رغم التحديات خلال العام 2022

الأحد، 01-01-2023 03:51 م

أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في 2022 - أسماء وصور

1


الوكيل الإخباري - شهد العام 2022 رحيل العديد من الشخصيات البارزة في شتى المجالات السياسية والفنية والرياضية وغيرها.

وفي التالي نستعرض شخصيات عربية وعالمية فارقت الحياة في هذا العام وتركت أثرا مهما خلفها.

اضافة اعلان



إليزابيث الثانية
عن 96 عاما رحلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عالمنا في قلعة بالمورال باسكتلندا في 8 سبتمبر/أيلول، بعد سبعين سنة في الحكم، لتكون أطول ملوك المملكة المتحدة جلوسا على العرش.


بيليه 
ورحل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، يوم 29 ديسمبر/كانون أول، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناة من مشاكل صحية مرتبطة بالكلى والبروستاتا.

بيليه، الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في القرن العشرين، فاز مع فريق بلاده بثلاثة ألقاب بطولة كأس العالم في أعوام 1958، 1962 و1970.



ميخائيل غورباتشوف
شهد يوم 30 أغسطس/آب، وفاة آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، عن 91 عاما، بعد صراع مع المرض.


مظفر النواب
أحد أبرز الشعراء العراقيين والعرب، مظفر النواب، توفي عن 88 عاما، يوم 20 مايو/أيار، في الإمارات.


برز النواب في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، واشتهر بالقصائد السياسية داخل العراق وخارجه، إلا أن شعره العاطفي والغزلي وخاصة باللهجة العامية العراقية لا يقل جمالا ورونقا وسحرا.


خليفة بن زايد آل نهيان
عن 73 عاما، توفي رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان.

وكان خليفة قد تولى حكم إمارة أبو ظبي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، ورئاسة دولة الإمارات في اليوم الثاني، خلفا لوالده زايد بن سلطان آل نهيان.



يوسف القرضاوي
الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، رحل عن عالمنا في 26 سبتمبر/أيلول، عن 96 عاما.

والقرضاوي هو المؤسس والرئيس السابق للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين.


شيرين أبو عاقلة 
استشهدت الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة الفضائية، شيرين أبو عاقلة، بعدما اخترقت رصاصة رأسها خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، صباح يوم 11 مايو/أيار.

وقال شهود عيان في حينها، إن القوات الاسرائيلية أطلقت عليها النار، بينما نفت السلطات الإسرائيلية استهدافها.وتقول إنها لقيت حتفها خلال إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين.


الطفل ريان ميتا
بعد خمسة أيام على سقوطه في بئر، انتشلت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ميتا، بعدما اضطروا إلى حفر نفق.


ولقيت محاولة إنقاذ ريان متابعة وتعاطفا واسعي النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهت بخيبة أمل لدى الإعلان عن وفاته في يوم 5 فبراير/شباط.



ليث شبيلات
توفي المعارض السياسي الأردني ليث شبيلات، يوم 18 ديسمبر/كانون أول، إثر عارض صحي، عن 80 عاما.

وكان شبيلات نائبا، وتعرض للسجن أواخر الثمانينيات. وعرف شبيلات بمعاداته لإسرائيل.


بسام الملا
مخرج باب الحارة، أحد أبرز المسلسلات التي جسدت البيئة الشامية إبان الاحتلال الفرنسي لسوريا، بسام الملا، توفي في 22 يناير/كانون الثاني عن 66 عاما.

وينتمي الملا إلى عائلة فنية، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا شاركا ممثلين في مسلسل "باب الحارة".


أنطوانيت نجيب
صباح 17 أغسطس/آب، رحلت الممثلة السورية أنطوانيت نجيب عن 92 عاما، بعد مسيرة فنية بدأت في ستينيات القرن العشرين.



جان لوك غودار
توفي في هذا العام، المخرج السينمائي، جان - لوك غودار، عرّاب موجة السينما الجديدة في فرنسا، عن عمر ناهز 91 عاما، يوم 13 سبتمبتر/أيلول.

وأنهى غودار حياته بشكل طوعي، بعد أن عانى من أمراض متعددة.


جيانغ زيمين
توفي الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين، يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن عمر يناهز 96 عاما، بعد معاناة مع سرطان الدم.


مادلين أولبرايت
توفيت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، يوم 23 مارس/آذار.


وكانت أولبرايت، المهاجرة القادمة من تشيكوسلوفاكيا، قد أصبحت عام 1997 أول امرأة أمريكية تشغل منصب وزيرة الخارجية. ( بي بي سي )


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63b1775d4c59b7310b5a3b47

كوريا الجنوبية تعد للحرب وتحذر جارتها الشمالية

image (11)

العراق: 150 إصابة خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد

image - 2023-01-01T140117.810

مقتل 9 أشخاص في تدافع خلال احتفال بالعام الجديد في أوغندا

63b1614b42360476065b1fd4

الدفاع الروسية: 8 مناورات دولية ستقام في ساحات التدريب العسكرية الروسية عام 2023

image - 2023-01-01T125647.255

الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا في عام 2023

63b14c6f42360433e21785c4

الحرس الثوري: مقتل أحد عناصر الباسيج خلال اضطرابات في محافظة أصفهان