أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في 2022 - أسماء وصور

الوكيل الإخباري - شهد العام 2022 رحيل العديد من الشخصيات البارزة في شتى المجالات السياسية والفنية والرياضية وغيرها.



وفي التالي نستعرض شخصيات عربية وعالمية فارقت الحياة في هذا العام وتركت أثرا مهما خلفها.

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إليزابيث الثانية

عن 96 عاما رحلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عالمنا في قلعة بالمورال باسكتلندا في 8 سبتمبر/أيلول، بعد سبعين سنة في الحكم، لتكون أطول ملوك المملكة المتحدة جلوسا على العرش.





بيليه

ورحل أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، يوم 29 ديسمبر/كانون أول، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد معاناة من مشاكل صحية مرتبطة بالكلى والبروستاتا.



بيليه، الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في القرن العشرين، فاز مع فريق بلاده بثلاثة ألقاب بطولة كأس العالم في أعوام 1958، 1962 و1970.





ميخائيل غورباتشوف

شهد يوم 30 أغسطس/آب، وفاة آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، عن 91 عاما، بعد صراع مع المرض.





مظفر النواب

أحد أبرز الشعراء العراقيين والعرب، مظفر النواب، توفي عن 88 عاما، يوم 20 مايو/أيار، في الإمارات.



برز النواب في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، واشتهر بالقصائد السياسية داخل العراق وخارجه، إلا أن شعره العاطفي والغزلي وخاصة باللهجة العامية العراقية لا يقل جمالا ورونقا وسحرا.





خليفة بن زايد آل نهيان

عن 73 عاما، توفي رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان.



وكان خليفة قد تولى حكم إمارة أبو ظبي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، ورئاسة دولة الإمارات في اليوم الثاني، خلفا لوالده زايد بن سلطان آل نهيان.





يوسف القرضاوي

الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، رحل عن عالمنا في 26 سبتمبر/أيلول، عن 96 عاما.



والقرضاوي هو المؤسس والرئيس السابق للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين.





شيرين أبو عاقلة

استشهدت الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة الفضائية، شيرين أبو عاقلة، بعدما اخترقت رصاصة رأسها خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، صباح يوم 11 مايو/أيار.



وقال شهود عيان في حينها، إن القوات الاسرائيلية أطلقت عليها النار، بينما نفت السلطات الإسرائيلية استهدافها.وتقول إنها لقيت حتفها خلال إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين.





الطفل ريان ميتا

بعد خمسة أيام على سقوطه في بئر، انتشلت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ميتا، بعدما اضطروا إلى حفر نفق.



ولقيت محاولة إنقاذ ريان متابعة وتعاطفا واسعي النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهت بخيبة أمل لدى الإعلان عن وفاته في يوم 5 فبراير/شباط.





ليث شبيلات

توفي المعارض السياسي الأردني ليث شبيلات، يوم 18 ديسمبر/كانون أول، إثر عارض صحي، عن 80 عاما.



وكان شبيلات نائبا، وتعرض للسجن أواخر الثمانينيات. وعرف شبيلات بمعاداته لإسرائيل.





بسام الملا

مخرج باب الحارة، أحد أبرز المسلسلات التي جسدت البيئة الشامية إبان الاحتلال الفرنسي لسوريا، بسام الملا، توفي في 22 يناير/كانون الثاني عن 66 عاما.



وينتمي الملا إلى عائلة فنية، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا شاركا ممثلين في مسلسل "باب الحارة".





أنطوانيت نجيب

صباح 17 أغسطس/آب، رحلت الممثلة السورية أنطوانيت نجيب عن 92 عاما، بعد مسيرة فنية بدأت في ستينيات القرن العشرين.





جان لوك غودار

توفي في هذا العام، المخرج السينمائي، جان - لوك غودار، عرّاب موجة السينما الجديدة في فرنسا، عن عمر ناهز 91 عاما، يوم 13 سبتمبتر/أيلول.



وأنهى غودار حياته بشكل طوعي، بعد أن عانى من أمراض متعددة.







جيانغ زيمين

توفي الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين، يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن عمر يناهز 96 عاما، بعد معاناة مع سرطان الدم.





مادلين أولبرايت

توفيت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، يوم 23 مارس/آذار.



وكانت أولبرايت، المهاجرة القادمة من تشيكوسلوفاكيا، قد أصبحت عام 1997 أول امرأة أمريكية تشغل منصب وزيرة الخارجية. ( بي بي سي )