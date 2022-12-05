أبو الغيط يستقبل وزير شؤون القدس لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر

الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وحماية هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

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جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وزير شؤون القدس الفلسطيني الدكتور فادي الهدمي بمقر الأمانة العامة.



وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن اللقاء تناول متابعة تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة بالجزائر بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس بمقر الجامعة مطلع العام المقبل، وصولا لنتائج عملية على المستويات السياسية والقانونية والتنموية لحماية مدينة القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي.



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