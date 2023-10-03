أردوغان: زعماء التنظيمات الإرهابية يتجولون بحرية في أوروبا ولا نفهم هذه الازدواجية

الوكيل الاخباري- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلدان العالم لاتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب، متسائلا عن أسباب عدم اتخاذ أي خطوات تجاه زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الأدلة الكثيرة ضدهم.

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وقال أردوغان في كلمة اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح موقع تابع للمحكمة الإدارية، إن "أنقرة تريد من أصدقائها اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.. نتوقع من أصدقائنا خطوات ملموسة إلى جانب الإدانة للإرهاب" مشددا على أن "البيانات التي تشجب الإرهاب لن تداوي وحدها الجراح".



وأشار أردوغان إلى أن "الشعب التركي يصعب عليه فهم المواقف المتساهلة تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بوصفه شعبا ضحّى بالآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب".



روسيا اليوم