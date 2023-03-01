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الأربعاء، 01-03-2023 01:26 م

أردوغان يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

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الوكيل الاخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها يوم 14 مايو المقبل، متهما المعارضة باستغلال كارثة الزلزال.

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وقال أردوغان في كلمة له في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" إنه "في 14 مايو، سيقول الشعب كلمته ويرد على المعارضة التي تستغل كارثة الزلزال"، معترفا بأنه "حصل بعض التأخر في التعامل مع الزلزال، ولكن تم تدارك النقص، وستتم عملية إعادة الإعمار في أقصر وقت ممكن".

وشدد على أن "أجندتنا الوحيدة الآن في تركيا هي الزلزال ومعالجة آثاره"، مؤكدا "أننا نهتم بالأرواح، والمعارضة تهتم بالمال والخسائر الاقتصادية.. هذا هو الفرق بيننا".

هذا وبدأت لجنة موسعة من المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، بفحص مناطق الزلزال، والمناطق والأماكن والآليات التي من الممكن أن يصوت فيها المتضررون من الزلزال في الولايات المتضررة، وضمان أمن وسلامة العملية الانتخابية (داخل المخيمات وغيرها من المناطق التي يتجمع فيها المتضررون).

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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