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الإثنين، 23-01-2023 10:31 ص

أردوغان يبحث مع الحكومة التركية إجراءات انضمام السويد إلى الناتو

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الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيناقش اليوم الاثنين، مع مجلس الوزراء، الفعاليات المناهضة لتركيا في ستوكهولم وعملية انضمام السويد إلى الناتو.

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وبحسب وسائل إعلام تركية فإنه من المقرر أن يبحث أردوغان مع مجلس الوزراء هذه التطورات ويقيم موقف الحكومة السويدية، التي سمحت بالاحتجاجات التي نُظمت ضد تركيا في الأيام الأخيرة، وكذلك عملية انضمام السويد إلى الناتو.

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا ألغت زيارة وزير الدفاع السويدي إلى البلاد

وصرح وزير الدفاع التركي، الأسبوع الماضي، بأن السويد وفنلندا لم تفيا بالتزاماتهما لأنقرة بشأن الحصول على عضوية حلف الناتو، متوقعا منها "خطوات ملموسة لوقف دعم المنظمات الإرهابية ورفع قيود التصدير".

إلى ذلك ألغى رئيس البرلمان التركي، زيارة لرئيس البرلمان السويدي لأنقرة كانت مقررة في الـ17 من الشهر الجاري

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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