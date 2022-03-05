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السبت، 05-03-2022 08:59 م

أردوغان يبلغ بوتين باستعداد زيلينسكي للقائه

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الوكيل الاخباري  - أعلن في أنقرة أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، باستعداد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للقائه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، حسب قناة "TRT Haber"، إن زيلينسكي أكد خلال اتصالاته مع أردوغان استعداده لعقد لقاء مع بوتين في إسطنبول أو أنقرة.

وتابع قالن: "رئيسنا نقل للتو هذه الرسالة إلى بوتين... سنواصل عملنا في هذا الاتجاه".

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