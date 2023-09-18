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الإثنين، 18-09-2023 04:05 م

أردوغان يقدم مقترحا لماسك

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الوكيل الإخباري - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملياردير الأمريكي مالك منصة "إكس" وشركتي "تيسلا" و"سبيس أكس" إيلون ماسك، إلى إنشاء المصنع السابع لسيارات "تيسلا" الكهربائية في تركيا.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، في البيت التركي بولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها أردوغان للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر.


وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال في بيان بشأن اللقاء، أن أردوغان أطلع ماسك على الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال التكنولوجيا، وسرد له رؤية تركيا الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.


وأضاف البيان أن أردوغان دعا ماسك لحضور النسخة القادمة من مهرجان تكنوفيست المحلي لتكنولوجيا الفضاء في إزمير، وأشار إلى إمكانية حدوث فرص للتعاون مع شركة "سبيس إكس" في الخطوات التي سيتم اتخاذها ضمن نطاق برنامج الفضاء التركي.


وتحتضن ولاية إزمير غربي تركيا فعاليات مهرجان "تكنوفيست" بين 27 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر المقبل.


وأوضح البيان أن أردوغان أبلغ ماسك أن تركيا باتت واحدة من أهم الدول المنتجة للتكنولوجيا المتقدمة، وأشار إلى النجاح الذي تحققه تركيا في مجال المسيرات.


من جانبه، أعرب ماسك عن رغبته في العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات ستارلينك الفضائية في تركيا.


ولفت ماسك إلى أن تركيا من بين الخيارات الأفضل لإنشاء المصنع السابع لسيارة تيسلا.


كما أعرب عن امتنانه للدعوة التي وجهها له الرئيس أردوغان بخصوص حضور مهرجان تكنوفيست.

 

RT

 




 

 


 

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