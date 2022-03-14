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الإثنين، 14-03-2022 07:01 ص

أستراليا تفرض عقوبات على رجال أعمال روس

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الوكيل الإخباري - قررت السلطات الأسترالية، فرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم، على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين في بيان: "أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم فرض عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس المعروفين وأفراد عائلاتهم المباشرين".


وتشمل قائمة العقوبات المذكورة، التي نشرت على موقع "باين" الإلكتروني: رجل الأعمال رومان أبراموفيتش، ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميللر، ومدير عام شركة "روستيخ" سيرغي شيميزوف، ومدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، ورئيس مجلس مدراء مصرف "روسيا" دميتري ليبديف، ورئيس شركة "ترانس نفط" نيكولاي توكاريف، ورئيس الشركة الحكومية "المنتدى الاقتصادي الشرقي" إيغور شوفالوف.  


ووفقا لبيان الوزيرة الأسترالية، تم فرض هذه العقوبات على أشخاص "راكموا ثروات شخصية هائلة"، ويتمتعون بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة بالنسبة لروسيا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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