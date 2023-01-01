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الأحد، 01-01-2023 11:22 ص

أضرار تصيب موقعا للبنية التحتية في كييف

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الوكيل الاخباري- قال أليكسي كوليبا رئيس إدارة مقاطعة كييف، إن بعض مواقع ومنشآت البنية التحتية في المنطقة أصيبت بأضرار الليلة الماضية.

وكتب رئيس الإدارة على قناته في تيلغرام: "هناك أضرار وقعت في موقع للبنية التحتية"، لكنه أشار إلى عدم وجود إصابات بشرية وفقا للتقديرات الأولية.

ولم يحدد أليكسي كوليبا، ماهية الموقع المصاب ولا نوعية وطبيعة الأضرار هناك.

وفي وقت سابق، أفادت سلطات مدينة كييف وكذلك سلطات المقاطعة المحيطة بها، عن تعرض المنطقة لهجمات صاروخية ووقوع انفجارات في المنطقة.

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تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت تقصف منشآت للبنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني منذ 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

 

 روسيا اليوم

 




 

 


 

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