أفراد عائلة سورية نجوا من الزلزال في تركيا توفوا في حريق

الوكيل الإخباري - توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال اليوم الجمعة، جراء حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

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وبحسب وكالة أنباء دي اتش آي، فأن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوب شرق) لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية، حيث اندلع الحريق بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم، هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات، وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.



وتستقبل تركيا 3,7 مليون لاجئ سوري منذ 2011، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



بترا