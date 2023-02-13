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الإثنين، 13-02-2023 04:54 م

تركيا.. رائحة الموت تطفو بين أنقاض أنطاكيا المدمرة

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الوكيل الإخباري - بعد الزلزال، تدفن تركيا موتاها في حالة من الفوضى. وفي مدينة أنطاكيا التركية، بعد أسبوع من الزلزال، تصطفّ القبور في مقبرة مؤقتة، حيث تطفو رائحة الموت من بين الأنقاض.

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ومن المباني المنهارة، لم يسحب رجال الإنقاذ شيئاً تقريباً سوى الجثث، وفق تقرير نشرته، اليوم الاثنين، صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

يقوم رجال الإنقاذ بانتشال الجثث من الحطام حاملين المتوفى في بطانية. بالقرب من مواقع البحث، تنتظر الجثث ملفوفة في أكياس سوداء مخصصة لها، لتأتي سيارة دفن الموتى لأخذها.

يروي إبراهيم، وهو أحد الناجين من الزلزال، أهوال الساعات الأولى من الكارثة، لصحيفة "لوفيغارو": "ألقيت الجثث على جانب الطريق، مكدَّسة فوق بعضها البعض. لم يأت أحد لاصطحابها. تتجول عربات الجنازات الآن في المدينة، مع صفارات الإنذار والأضواء الساطعة الخضراء المميزة، ولكن في كثير من الأحيان يكون أقارب الضحايا أو جيرانهم هم المسؤولين عن نقل الموتى".

عند منعطف الأزقّة، يتلو إمام صلاة، ويحفر الحفارون، ويحمل حفارو قبور مرهَقون معاولهم على أكتافهم. عند المدخل تفرغ سيارات الموتى باستمرار أكياساً جديدة للجثث. امرأة جالسة على حافة جدار منخفض، تبكي بلا توقف. ويحاول مسؤولون من رئاسة الشؤون الدينية أُوفدوا إلى مكان الحادث تنظيم الدفن وتسجيل هوية المتوفى رغم الارتباك الذي يسود.

لكن مقابر أنطاكيا لم تعد كافية، وفقاً للتقرير. على أطراف المدينة، في حي نارليكا الفقير، جرى الاستيلاء على حقل لدفن الموتى الذين لم يأت أي من الأقارب للمطالبة بجثثهم. يقول متين، طبيب المدينة: "هذا ضرورة. إذا لم نفعل ذلك، لكان الأمر أسوأ بكثير"، في حين أن المياه لا تزال مقطوعة، لم يعد هناك صرف صحي، والأوبئة تهدد الجميع.

الطريق مزدحم بعربات الجنازات وسيارات الإسعاف ومركبات إنفاذ القانون، في نهاية طريق ترابي، اصطفّت عشرات الجثث. وقد دُفن المئات منها بالفعل. ويمنع جندي التصوير قائلاً إن منع التصوير هو بأوامر واضحة من المحافظ.

يرى التقرير، أن الصحافة غير مرحَّب بها، إذ يقول موظف حكومي: "الناس في حالة سيئة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، إذا رأوا هذه الصور على شبكات التواصل الاجتماعي، فقد يؤدي ذلك إلى إحباطهم بشكل خطير". وفي حين تستمر آلات البناء في قلب الأرض، وتحسباً لوقوع خسائر فادحة إضافية، يجري إعداد مقابر جديدة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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