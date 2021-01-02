السبت 02-01-2021
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السبت، 02-01-2021 07:58 ص

مع ارتفاع وتيرة العنف في البلاد

أفغانستان .. مصرع صحفي بالرصاص في كمين لسيارة

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - قال مسؤولون في أفغانستان، اليوم السبت، إن صحفيا أفغانيا لقي حتفه بالرصاص في كمين لسيارة بإقليم غور وسط البلاد، وهو خامس إعلامي يلقى مصرعه على أيدي مسلحين خلال شهرين.

وتوفي الصحفي، رئيس تحرير محطة إذاعة "صدى الغور"، قرب مدينة فيروز كوه عاصمة الإقليم يوم الجمعة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

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وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني باغتيال الصحفي، وقال إن حكومته ملتزمة بدعم وتعزيز حرية التعبير.
كما لقي ناشط بالمجتمع المدني يوم الجمعة مصرعه أيضا في هجوم لمسلحين مجهولين.


وقال " لقي صحفيون ومسؤولون ونشطاء حقوق الإنسان مصرعهم في  الشهور الأخيرة مع ارتفاع وتيرة العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام بين الحكومة وحركة "طالبان".


المصدر : روسيا اليوم 

 

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