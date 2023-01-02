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الإثنين، 02-01-2023 09:31 ص

ألمانيا.. الألعاب النارية تباغت رجال الشرطة والإطفاء في برلين

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الوكيل الإخباري - دعا عمال النقابات إلى تجهيز مركبات رجال الإطفاء في برلين بكاميرات أمامية لتسجيل الوقائع، بعد تعرُّض عدد من الإطفائيين لهجوم متجدد بالألعاب النارية أثناء الاستجابة لـ1700 نداء خلال مطلع العام.

وقالت نقابة رجال الإطفاء في برلين-براندنبورغ، اليوم الاثنين، إن هذه الكاميرات الصغيرة، التي تثبَّت عادة خلف الزجاج الأمامي للمركبات، ستجعل من السهل توثيق أي هجمات من هذا النوع.

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وأصيب ما مجموعه 33 من رجال الإطفاء وضباط الشرطة في برلين، وتم إرسال عامل طوارئ واحد على الأقل إلى المستشفى في ليلة رأس السنة الجديدة، وذلك بعد عام من حظر الألعاب النارية بموجب قيود كوفيد-19.


وتعرضت سيارات الطوارئ لإلقاء صناديق وطفايات حريق، من بين أشياء أخرى، وتم إطلاق الألعاب النارية على رجال الإنقاذ، وتعرضت المركبات للنهب.


وأشار مسؤولو النقابة أيضاً إلى الكاميرات المثبتة بالملابس، التي تجري تجربتها حالياً لاستخدامها في تصوير المواقف المتوترة.


وذكرت فرقة الإطفاء أنها كانت مستعدة بشكل جيد لاحتفالات هذا العام، لكنها فوجئت بعدد وكثافة الهجمات على خدماتها للطوارئ.

 

البيان

 




 

 


 

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