الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية : هذه أبرز مخالفات السير يوم الخميس

تحذير : قبل وقوع الكارثة .. في اربد ! - صورة

نصراوين: هذا موعد الانتخابات النيابية المقبلة

بعد متابعة "الوكيل".. الحوارات يؤكد توفر دواء لمرضى السرطان الأسبوع المقبل

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الغذاء والدواء: إلغاء إجازة ثلاثة مكملات غذائية

تحذير أمني لجميع المواطنين

الامن يشتبه بمركبة على طريق اربد - عمان .. وكانت المفاجأة !

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس

خيرسون: جميع سكان المنطقة سيحصلون على الجنسية الروسية قبل نهاية الصيف

الخميس، 06-07-2023 08:58 ص

ألمانيا تجلي آلاف الأشخاص بسبب قنبلة من الحرب العالمية

image - 2023-07-06T090030.143


الوكيل الإخباري - تم إجلاء حوالي 7800 من سكان برلين يوم أمس الأربعاء بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في شرق المدينة.

ويقع متجران للأثاث ومركزان للرعاية النهارية ومدرستان ومتجر للأعمال اليدوية في دائرة نصف قطرها 500 متر حول موقع هوهنشونهاوزن الذي عُثر فيه على القنبلة.

اضافة اعلان


وتم العثور على القنبلة في موقع بناء في وقت سابق من يوم الأربعاء وتم فحصها من قبل الخبراء. ووفقا للشرطة، فإن القنبلة (60 × 30 سنتيمترا) ربما تكون سوفييتية.


وتمت تعبئة نحو 180 شرطيا من أجل عملية الإجلاء.


وقالت الشرطة على تويتر في وقت متأخر يوم الأربعاء إنه تم إبطال مفعول القنبلة بنجاح.


ويتم استدعاء خبراء المتفجرات في برلين في المتوسط حوالي مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم بعد العثور على ذخيرة أو قنابل يشتبه في أنها من الحرب العالمية الثانية.


وفي عام 2021 وحده، تم العثور على 52 طنا من الذخائر الحربية. وبعد ما يقرب من 80 عاما من نهاية الحرب، يقدر مجلس الشيوخ في برلين أنه لا يزال هناك أكثر من 4500 قنبلة غير منفجرة في تربة المدينة.


وخلال الحرب ضد ألمانيا النازية، أسقطت الولايات المتحدة وبريطانيا والسوفييت أكثر من 45 ألف طن من المتفجرات على المدينة، وفقا لمؤرخين.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
265277Image1

السفارة البريطانية في موسكو تنصح رعاياها بمغادرة روسيا

image - 2023-07-06T090030.143

زيلينسكي يتوعد "برد ملموس" على قصف هدف حساس في لفوف

64a63a3d4c59b72ff8468a53

خيرسون: جميع سكان المنطقة سيحصلون على الجنسية الروسية قبل نهاية الصيف

1688623785970

إعلان حالة الطوارئ الجوية في أوكرانيا

64a648b542360430464183ec

لجنة التحقيق تستخرج 100 جثة لأشخاص قتلوا جراء العدوان الأوكراني في روسيا

64a656284c59b714d67681ae

سلطات كييف تستولى على مباني دير كييف بيشيرسكايا لافرا

أخبار متعلقة
64a56e9a4c59b728c213007f

شولتس: زيادة الإنفاق الدفاعي يشكل تحديا كبيرا للميزانية الألمانية

648d90404236044ac16a49c7

بيسكوف: ألمانيا "تطلق النار على ساقها" باتباعها المسار الأمريكي

6486c8b64236044b523b7faa

كييف تدعو الغرب إلى إنشاء "تحالف جوي"

64840f074c59b755ea3da03c

مصادر ألمانية تعترف.. دبابات "ليوبارد" تحترق في أوكرانيا

image (35)

أوكرانيا في انتظار اتفاقات نهائية لتزويدها بطائرات إف - 16

647f11ab4236040ff45c8c0f

بايدن يثمّن موقف الدنمارك في حرب أوكرانيا