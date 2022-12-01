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الخميس، 01-12-2022 08:47 م

ألمانيا تجهّز 30 ألف جندي للدفاع عن الناتو

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الوكيل الاخباري- أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تعتزم إبقاء 30 ألف جندي من القوات الألمانية على أهبة الاستعداد للدفاع عن دول حلف "الناتو" اعتبارا من عام 2025.

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وقال شولتس للصحفيين بعد محادثات مع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن "الجيش الألماني كان لديه أكثر من 14 ألف جندي جاهزين للمشاركة في قوة الرد التابعة لحلف "الناتو" هذا العام، وفي العام المقبل سيكون هناك 17 ألف جندي".

وأشار المستشارة إلى أن البوندستاغ يعتزم تكثف مهمته لحماية حلفائه.

وأضاف: "اعتبارا من عام 2025، من المقرر إبقاء 30 ألف جندي ألماني في حالة تأهب قصوى لتزويد "الناتو" بها".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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