ألمانيا تسجل 3 ملايين لاجئ على أراضيها

الوكيل الاخباري- ظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن ألمانيا سجلت أعلى عدد لمقدمي طلبات اللجوء خلال العام الماضي، والذي بلغ 14ر1 مليون شخص في بلد بات يجتذب منذ عام 2015 أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، ليبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين 3.08 مليون.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي، في تقرير ، إن هذا الارتفاع، هو الأكبر منذ عام 2007 وذلك بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب والذين بلغ عددهم 01ر1 مليون شخص.

وأضاف، بهذا العدد يرتفع إجمالي اللاجئين المسجلين على الأراضي الألمانية إلى 08ر3 مليون شخص.



وأشار الى أن اللاجئين الأوكرانيين تصدروا قوائم بيانات اللجوء قبل السوريين الذين حلوا في المرتبة الثانية بواقع 674 ألف شخص، وحل الأفغانيون في المرتبة الثالثة بـ 286 ألفًا، والعراقيون 211 ألفًا، والأتراك 101 ألف، والروس 69 ألفا.