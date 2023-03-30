الجمعة 31-03-2023
الوكيل الاخباري

واشنطن تجدد تأييدها عدم التطبيع مع دمشق

شرطة نيويورك تعزز الإجراءات الأمنية

التعليم العالي: مشاركة 245 طالباً وطالبة في مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

روسيا : اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس

الدفاع المدني يتعامل مع حريق شقة في اللويبدة

جمعية إعجاز القرآن والسنّة تقيم حفل إفطارها الرمضاني السنوي

انفجارات ضخمة تهز العاصمة السورية دمشق

الملك يهنئ ولي عهد أبوظبي بمناسبة تعيينه

هام بشأن تغيير الوقت على بعض الهواتف الليلة

جرش: إغلاق شارع فرعي بعد ظهور تصدعات بجدار استنادي قريب منه

الخميس، 30-03-2023 05:39 م

ألمانيا تسجل 3 ملايين لاجئ على أراضيها

1680185937530


الوكيل الاخباري- ظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن ألمانيا سجلت أعلى عدد لمقدمي طلبات اللجوء خلال العام الماضي، والذي بلغ 14ر1 مليون شخص في بلد بات يجتذب منذ عام 2015 أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، ليبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين 3.08 مليون.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي، في تقرير ، إن هذا الارتفاع، هو الأكبر منذ عام 2007 وذلك بسبب ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب والذين بلغ عددهم 01ر1 مليون شخص.
وأضاف، بهذا العدد يرتفع إجمالي اللاجئين المسجلين على الأراضي الألمانية إلى 08ر3 مليون شخص.


وأشار الى أن اللاجئين الأوكرانيين تصدروا قوائم بيانات اللجوء قبل السوريين الذين حلوا في المرتبة الثانية بواقع 674 ألف شخص، وحل الأفغانيون في المرتبة الثالثة بـ 286 ألفًا، والعراقيون 211 ألفًا، والأتراك 101 ألف، والروس 69 ألفا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

واشنطن تجدد تأييدها عدم التطبيع مع دمشق

ee

شرطة نيويورك تعزز الإجراءات الأمنية

263043-صور-علم-روسيا-2

روسيا : اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس

wwww

انفجارات ضخمة تهز العاصمة السورية دمشق

w

العدل الدولية تصدر قرارها بشأن الأصول الإيرانية المجمدة بالبنوك الأميركية

6425b24d4c59b706ea6ab28c

اغلاق المدارس والطرق السريعة في تركيا لهذا السبب